Ankara halkının zor sınavı: Çözüm köpek kovucular

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşayanlar, son aylarda köpek saldırılarına maruz kalıyor. Mahalleden pek çok kişi, köpek ısırması sonucu veya köpeklerden kaçarken düşerek yaralandı.

Mağdurlar, durumu belediye ile kaymakamlığa bildirdi.

ULTRASONİK KÖPEK KOVUCU CİHAZLARI

Şikayetlerini bildiren mahalleliye kaymakamlıktan bir çözüm gelmedi. Barınak yetersizliğinden dolayı hayvanların kısırlaştırıldıktan sonra tekrar doğaya bırakıldığı söylendi.

Köpek saldırılarına maruz kalmaya devam eden mahallelide çareyi ultrasonik köpek kovucu cihazları edinmekte buldu. Mağdurlar, yalnız başlarına sokağa çıkamadıklarını ve köpeklerin bir an önce barınağa toplanması gerektiğini belirtti.

"KÖPEKLERE ZARAR VERMEK İSTEMİYORUZ, DÜŞMAN DEĞİLİZ"

Mahalle muhtarı Ali Tatlı, 2 gün önce köpek saldırısından kaçarken düşerek ayağını incitti. Tatlı, "Ben gereken mercilere bildirdim, çözüm olmadı. Çankaya Belediyesi'ni de aradım. Onlar, 'Yeteri kadar barınağımız yok. Kısırlaştırıp doğaya bırakıyoruz' dedi. Kaymakamlığa da başvurdum. Büyükşehir Belediyesi'ne de soruyoruz. Onlar da 'Yeni barınak yapıyoruz, henüz bitmedi' diyor. Hayvanlara düşman değiliz ancak bunun önleminin alınması lazım. Mahallede bu şekilde mağdur olan en az 25-30 kişi var. Geçenlerde de gene bir kadına saldırdılar." dedi.

"BARINAKLARA TOPLANMALI"

Bir ay önce kendisinin, daha sonra da kızının köpeklerin saldırına maruz kaldığını söyleyen Nurşen Bilgin, mahalledeki çoğu kişinin köpek kovucu edindiğini belirtti. Bilgin, hayvanlara zarar verilmesine karşı olduğunu, "Hepimiz bu aletten kullanıyoruz. Bu alet bir titreşim yayıyor ve onları kaçırıyormuş. Hayvana zarar vermiyor. Biz ona da karşıyız. Biz onlara zarar verilmesini asla istemiyoruz ama barınaklarda toplanmalı diye düşünüyoruz." dedi.

Oğlu işten dönerken bir grup köpeğin saldırması sonucu ısırılarak yaralandığını belirten Nuray Aydın ise köpeklerin sitelerin içlerine kadar girdiğini söyledi.

MÜŞTERİLERİMİZ TEDİRGİN

Restoranda çalışan Ersin Çelik, her gece işe gidip gelirken köpekler tarafından saldırıya uğradığını söyledi. Çelik, müşterilerin köpeklerin saldırılarından dolayı korktuklarını belirterek, "Buradan gelip geçen insanlara biz yardımcı oluyoruz. Akşam ve sabah saatlerinde sürü halinde köpekler oluyor. Bizim müşterilerimiz gelirken ve giderken tedirgin oluyorlar. Biz yardımcı oluyoruz onlara, eşlik ediyoruz. Buradaki esnaf belediyeyi aradı ama çare olmadı, gelen giden olmadı." dedi.





İLÇE BELEDİYELERİ KISIRLAŞTIRMAKLA YÜKÜMLÜ

Çankaya Belediyesi’nden yapılan açıklamada, ilçe belediyelerinin kanunen köpekleri kısırlaştırarak alındıkları yere bırakmakla yükümlü olduğu belirtildi.

Köpeklerin barınaklara yerleştirilmesi konusunda sadece Büyükşehir Belediyeleri'nin yetkili merci olduğu ifade edildi.