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Ankara-Kars-Ankara hattının saatlerinde değişiklik

Turistik Doğu Ekspresi, 17 Temmuz'dan itibaren belirlenen yeni programla hizmet vermeye başlayacak.

AA | 26.06.2019 - 15:26..
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Ankara-Kars-Ankara hattının saatlerinde değişiklik

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Turistik Doğu Ekspresi'nin, hareket saatlerinde değişikliğe gidilecek.

Bu kapsamda, Ankara-Kars-Ankara hattında 29 Mayıs'ta ilk seferine uğurlanan Turistik Doğu Ekspresi, 17 Temmuz'dan itibaren Ankara'dan saat 16.55'te seferine başlayacak. Bu değişikliğin, gezi amaçlı seyahat edecek yolcuların İliç-Erzincan ve Erzurum'da daha uygun zamanlarda bulunması için yapıldığı belirtildi.

Ankara-Kars-Ankara hattının saatlerinde değişiklik

EKSPRESİN KAPASİTESİ ARTIRILACAK

Yeni düzenlemeye göre tren; Ankara'dan pazartesi, çarşamba, cuma saat 16.55'te, Kars'tan çarşamba, cuma, pazar günleri saat 23.55'te hareket edecek. 6 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluşan ekspresin kapasitesi, yolcu talebine bağlı olarak 120'den 160 kişiye çıkarılabilecek.

Ekspres, Ankara-Kars parkurunda tarihi ve turistik yerlerin görülmesi amacıyla İliç'te 3 saat, Erzincan'da 2 saat 40 dakika ve Erzurum'da 2 saat 40 dakika duracak. Kars-Ankara parkurunda ise Divriği'de 2 saat 36 dakika ve Sivas turu için Bostankaya'da 3 saat 9 dakika mola verilecek. Trenin planlanan seyahat süresi Ankara'dan 31 saat, Kars'tan 29 saat 20 dakika olarak belirlendi.

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