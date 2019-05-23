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Ankara-Kars hattında yolculuk başlıyor

Ankara-Kars hattında hizmet verecek Turistik Doğu Ekspresi seferleri 29 Mayıs'ta start alıyor.

İHA | 23.05.2019 - 10:14..
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Ankara-Kars hattında yolculuk başlıyor

Dünyanın en güzel ilk 4 tren rotasından birinde sefer yapan Doğu Ekspresi'ne yolcu talebinin her geçen gün artması üzerine yakında Turistik Doğu Ekspresi de hizmete konulacak. 29 Mayıs’ta ilk seferini yapacak Turistik Doğu Ekspresi, Erzincanlıları heyecanlandırdı.

İLK SEFERİNİ 29 MAYIS'TA YAPACAK

Turistik Doğu Ekspresi ilk seferini 29 Mayıs'ta saat 20.00'de Ankara'dan Kars'a yapacak. Tren, Ankara'dan giderken Erzincan'ın Kemaliye ve Erzurum istasyonlarında, dönüş treni ise Sivas'ın Divriği ve Bostankaya istasyonlarında uzun süreli duracak.

PARKURU 27 SAATTE TAMAMLAYACAK

120 yolcu kapasiteli olacak. Turistik Doğu Ekspresi, 2 hizmet, 1 yemekli, 6 yataklı olmak üzere toplam 9 vagondan oluşuyor. Tamamı yataklı vagondan oluşan tren, Ankara-Kars parkurunu 27 saatte tamamlayacak.

Ankara-Kars hattında yolculuk başlıyor

FİYATLARI DA BELLİ OLDU

Ankara-Kars-Ankara hattında gün aşırı işleyecek tren, Ankara'dan saat 20.00, Kars'tan saat 23.00 civarında kalkacak. Biletleri 14 Mayıs'tan itibaren satışa sunulan trende tek kişilik kompartıman ücreti 400 lira, çift kişilik kompartımanda ise kişi başı ücret 250 lira olarak belirlendi.

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