Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 46 gözaltı

Emniyet mahrem yapılanması içerisinde bulundukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 64 eski polisten 46'sı yakalandı.
ESKİ POLİS MEMURLARINA FETÖ'DEN GÖZALTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi ve örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde bulunan, vekil ve bağlı konumundaki eski polis memuru olan, 59'u kamudan ihraç edilmiş, 5'i açıkta olan toplam 64 şüpheli hakkında Ankara merkezli Antalya, Çorum, Mersin, Kayseri, Kırıkkale, Yozgat, Kahramanmaraş illerinde gözaltı kararı verildi.