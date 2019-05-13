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Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 46 gözaltı

FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 46 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi | 13.05.2019 - 09:17..
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Emniyet mahrem yapılanması içerisinde bulundukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 64 eski polisten 46'sı yakalandı.

ESKİ POLİS MEMURLARINA FETÖ'DEN GÖZALTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi ve örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde bulunan, vekil ve bağlı konumundaki eski polis memuru olan, 59'u kamudan ihraç edilmiş, 5'i açıkta olan toplam 64 şüpheli hakkında Ankara merkezli Antalya, Çorum, Mersin, Kayseri, Kırıkkale, Yozgat, Kahramanmaraş illerinde gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 46 gözaltı

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