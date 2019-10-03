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Ankara polisi silah temin edenleri baskınla yakaladı

Başkent'te suç örgütlerine ve kişilere ruhsatsız silah ve mühimmat temin eden çeteye yönelik düzenlenen operasyonda, 30 kişi gözaltına alındı.

İHA | 03.10.2019 - 09:10..
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara'da bazı suç örgütlerine ve kişilere ruhsatsız silah ve mühimmat temin ettikleri yönünde tespitler bulunan çeteyi takibe aldı.

ESNAF SÜSÜ VERİP, SİLAH SATTILAR

Yapılan çalışmaların ardından polis ekipleri, Ankara merkezli olarak Antalya ve Çorum illerinde düzenledikleri operasyonlarda toplam 30 zanlıyı gözaltına aldı. Şebeke üyelerinin kendilerine esnaf süsü vererek büfe, hırdavatçı, tornacı gibi iş yerleri açtıkları, bu iş yerlerinde ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti ile bu silahların illegal olarak tamiratını yaptıkları, gözaltına alınan zanlıların benzer suçlardan çok sayıda kayıtlarının olduğu belirlendi.

Ankara polisi silah temin edenleri baskınla yakaladı

İŞ YERLERİNİ MÜHİMMAT DEPOSUNA ÇEVİRMİŞLER

Şüphelilerin Altındağ, Akyurt, Bala, Kızılcahamam gibi ilçelerde kurdukları iş yerlerinde illegal olarak silah ticareti yaptığını tespit eden polis, iş yerlerinde yaptığı aramalarda 28 tabanca, 10 uzun namlulu tüfek, 10 kurusıkı tabanca ile çeşitli çap ve markalarda binlerce mermi ele geçirdi.

Ankara polisi silah temin edenleri baskınla yakaladı

Zanlıların, Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Ankara polisi silah temin edenleri baskınla yakaladı

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