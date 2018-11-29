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Ankara Valiliği: Terör eylemi söylentileri gerçek dışı

Ankara Valiliği, çeşitli iletişim ve sosyal medya mecralarında 'İlimiz merkezi yerlerinde terör eylemi gerçekleşeceği' yönündeki paylaşımlar hakkında vatandaşları uyardı.

DHA | 29.11.2018 - 23:05..
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Valilikten yapılan açıklamada, çeşitli iletişim ve sosyal medya mecralarında toplumda korku, panik ve infial yaratmak amacıyla "ilimiz merkezi yerlerinde terör eylemi gerçekleşeceği" yönünde paylaşımlar yapıldığının görüldüğü belirtildi.

Söz konusu paylaşımların 2016 yılında yapılan paylaşımlarla birebir benzerlik arz ettiğinin anlaşıldığı bildirilen açıklamada, "Konu içeriğini teyit edecek nitelikte güvenlik birimlerimize intikal eden bir bilgi ya da duyum bulunmamaktadır. Güvenlik güçlerimiz almış olduğu en üst seviyede tedbirler ile halkımızın güven, huzur ve selameti için mesai mefhumu gözetmeksizin bundan önce olduğu gibi bundan sonra da görevini gayretle ifa etmeye devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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