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Ankara'daki Avusturya Konsolosluğu saldırısında 2 gözaltı

Avusturya Büyükelçiliği binası önünde meydana gelen saldırı sonrası iki kişi gözaltına alındı.

İHA | 25.11.2018 - 15:04..
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fs

Ankara Valiliği, Avusturya Büyükelçiliği binası önünde saat 04.00 sıralarında silahla havaya ateş edilmesi olayı ile ilgili olarak 2 kişinin kullandıkları suç aletiyle birlikte gözaltına alındığını açıkladı.

AÇIKLAMA YAPILDI

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “25 Kasım 2018 Pazar günü saat 04.00 sıralarında Atatürk Bulvarı 189 numaralı adreste (Avusturya Büyükelçiliği binası önünde) meydana gelen ateşli silahla havaya ateş edilmesi olayı ile ilgili olarak olayı gerçekleştiren 2 şahıs emniyet görevlilerince tespit edilerek, kullandıkları suç aletiyle birlikte gözaltına alınmışlardır.” denildi.

"TAHKİKATA DEVAM EDİLMEKTEDİR"

Açıklamanın devamında, “Yapılan ön çalışmalar neticesinde gece geç saatlere kadar alkol alan şüphelilerin alkolün etkisi ile araçla seyir halindeyken olayı gerçekleştirdikleri düşünülmekle beraber konuyla ilgili olarak her yönüyle detaylı bir şekilde tahkikata devam edilmektedir.” ifadeleri yer aldı.

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