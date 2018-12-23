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Ankara'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Ters yönde giden otomobil o sırada seyir halinde olan Mehmet A. kontrolündeki araçla çarpıştı.

AA | 23.12.2018 - 09:02..
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Erbakan Bulvarı'ndan ters yönden Ulus istikametine seyir halinde bulunan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 33 HV 946 plakalı araç, aynı şeritte Pursaklar istikametine devam eden Mehmet A. kontrolündeki 06 EV 9042 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

YARALILAR BİLDİRİLDİ

Kazada, sürücü Mehmet A. ile aynı araçta bulunan Aykut Ç. ve Erkan Ç. ile 33 HV 946 plakalı otomobildeki Sadık K. ve Dursun T. yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri geldi.

Ankara'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

SÖZLÜ TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Daha sonra taraflar arasında çıkan sözlü tartışma büyüyerek kavga dönüştü. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, tarafları güçlükle ayırdı.

Sağlık personellerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sürücü Mehmet A'nın ilk olarak tedaviyi reddettiği daha sonra kendi imkanlarıyla hastaneye tedavi olmaya gittiği öğrenildi.

Ankara'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

KAZA TRAFİĞİ ETKİLEDİ

Kazadan dolayı Erbakan Bulvarı Pursaklar'dan Ulus istikametinde trafik yaklaşık bir saat tek şeritten sağlandı.

Kazada hasar gören otomobiller çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Ankara'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

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