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Ankara'da 1 Mayıs kutlaması

1 Mayıs'ı kutlayan komünistlerin giyim tercihi yine Amerikan mallarından yana oldu.

AA | 01.05.2019 - 13:59..
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Ankara'da 1 Mayıs kutlaması

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla başkentte düzenlenen etkinlikler kapsamında Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) yakınında toplanan gruplar Anadolu Meydanı'na gelmeye başladı.

YOLLAR KAMYONLAR TARAFINDAN KAPATILDI

Bazı sendika ve sivil toplum kuruluşları tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Anadolu Meydanı'nda düzenlenecek açık hava toplantısı öncesi meydana çıkan yollar, sabahın erken saatlerinden itibaren trafik ekipleri ve bazı noktalarda da belediye kamyonları tarafından kapatıldı.

Bariyerlerle güvenlik çemberine alınan alanda dedektör köpeklerle patlayıcı madde araması yapıldı. Etkinlik kapsamında Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki AKM'nin yanında toplanan gruplar, üzerlerinin aranmasının ardından Anadolu Meydanı'na giriş yapmaya başladı.

Ankara'da 1 Mayıs kutlaması

Ankara'da 1 Mayıs kutlaması

5 BİN 800 EMNİYET MENSUBU GÖREVDE

Akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen etkinliklerde, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için Ankara Emniyet Müdürlüğünün tüm birimlerinden 5 bin 800 emniyet mensubu görev yapacak. Bunun yanı sıra etkinlikler hava araçlarıyla sürekli kontrol edilecek.

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