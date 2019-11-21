Ankara'da 10 günde 153 uyuşturucu operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

10 GÜNDE 153 OPERASYON

10 gün içerisinde kent genelinde düzenlenen 153 operasyonda tacirlerin tepesine çöken ekipler, 346 kişigözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 59'u tutuklandı.

16 KİLO ESRAR

Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 16 kilo esrar, 500 gram eroin, 7 gram kokain, 237 gram bonzai, 18 kilo skunk, 61 bin ecstasy hap ve 102 captagon ele geçirildi.