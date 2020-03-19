Ankara'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında 55 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan "Binbir surat" lakaplı Serkan Onur Özdemir'i takibe aldı.

EVİNDE YAKALANDI

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, takip sonucu Özdemir, Çankaya'daki evinde yakaladı.

Yapılan aramada, Özdemir'in üzerinde fotoğrafının bulunduğu sahte sürücü belgesi de ele geçirildi.

Ankara'da 103 suçtan aranan dolandırıcı yakalandı

103 SUÇTAN ARANIYORDU

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Onur Özdemir'in, 383 suç kaydının bulunduğu, başkasına ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanma, bilişim sistemleri ile banka veya kredi kartı dolandırıcılığı ve özel belgede sahtecilik gibi 103 suçtan arandığı belirlendi.