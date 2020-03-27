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Ankara’da 12 kişiyle dükkan baskını

Dükkanın etrafında keşif yapan saldırganlar, baba ve oğlu dakikalarca öldüresiye dövdü.

İHA | 27.03.2020 - 10:06..
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde husumetli oldukları baba ve oğlunun dükkanlarını saatlerce izleyen şahıslar, 12 kişiyle baskın yaptı.

Baba ve oğlunu öldüresiye döven kişiler, daha sonra olay yerinden uzaklaştı. O anları, güvelik kamerası anbean kaydetti.

DÜKKANA BASKIN

Olay, 3 gün önce Yıldıztepe Mahallesi 162. Cadde’de meydana geldi. Mahmut Ünlütürk ve Necati Ünlütürk'ün daha önce husumetleri olduğu komşuları, baba ve oğlunun dükkanına baskın düzenledi.

Olaydan bir gün önce Mahmut Ünlütürk ile tartışan Ercan E., ertesi gün 12 kişiyle Ünlütürk’ün dükkanına baskın yaptı.

Ankara’da 12 kişiyle dükkan baskını VİDEO

Ankara’da 12 kişiyle dükkan baskını

KAVGADAN ÖNCE KEŞİF YAPTILAR

Kavgadan saatler önce dükkanın etrafına gelerek keşif yapan ve uygun anı kollayan saldırganlar, daha sonra müşteri kılığında Mahmut Ünlütürk’ün yanına geldi. Ercan E. ise o sırada yan dükkanda bulunan baba Necati Ünlütürk’ü dışarıya çağırarak, diğer saldırganlarla birlikte vurmaya başladı.

Kavgayı görünce dışarıya çıkan Mahmut Ünlütürk’e da vurmaya başlayan saldırganlar, baba ve oğlu dakikalarca öldüresiye dövdü. Kavga sırasında Necati Ünlütürk’ün yere düşen telefonunu alarak cebine koyan Ercan E. ve diğer saldırganlar, olay yerinden ayrıldı.

Ankara’da 12 kişiyle dükkan baskını

ÇEVREDEKİLER YARDIMA KOŞTU

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralanan Necati Ünlütürk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

10 GÜN İŞ GÖREMEZ RAPORU ALDIM

Darbedilen 53 yaşındaki Necati Ünlütürk, huzurları kalmadığı için evlerini ve dükkanlarını taşıma kararı aldıklarını belirterek, “Acaba ben ne zarar verdim ki beni bu kadar acımasızca dövdüler. 10 gün iş göremez raporu aldım. Biz bu insanlardan şikayetçi olduk. Ama hala bu şahıslar ellerini kollarını sallayarak geziyorlar. Acaba ne zaman haklarında bir işlem yapılacak.” dedi.

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