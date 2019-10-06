Ankara'da 12 yaşındaki çocuk kardeşini camdan attı

12 yaşındaki Çakır A., bilinmeyen bir nedenle iki buçuk aylık kardeşi Çınar A.’yı binanın üçüncü katında bulunan dairelerinin camından aşağı attı.
BEBEK KALDIRIMDA YARALI HALDE BULUNDU
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, iki buçuk aylık bebeği kaldırımda yaralı halde bularak hastaneye kaldırdı.
BEBEK HAYATINI KAYBETTİ
Polis, ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Hastaneye kaldırılan bebeğin hayatını kaybettiği öğrenildi.
İNCELEMELER YAPILDI
Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri de bölgeye gelerek, olayın yaşandığı evde ve binanın çevresinde incelemelerde bulundu.