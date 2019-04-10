İlçeye bağlı Turgut Özel Mahhalesi’nde, park alanları ile dağlık alanların bulunduğu bölgede, hayvanseverlerin beslediği köpeklerin, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirlenerek, öldürüldüğü öne sürüldü.

13 KÖPEK ÖLÜSÜ BULUNDU

Bölgede şu ana kadar farklı noktalarda, 13 köpek ölüsü bulundu, yaklaşık 7 köpeğin kaybolduğu ve 6 köpeğin de tedavi altına alındığı öğrenildi. Bölge sakinleri köpekleri zehirlediği öne sürülen kişi ya da kişilere tepki gösterip, bulunmaları için emniyete giderek şikayetçi oldu.

Ankara’da 13 köpek zehirlenerek katledildi

"BUNLARIN TEK ANLAYACAĞI ŞEY İDARİ İŞLEMLERDİR"

Türkiye Hayvan Hakları Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, “Vicdansızlar, bugün burada 13 köpeğimizi katletti. 6 köpeğimiz klinikte, 7 köpeğimiz de kayıp, bulamıyoruz. Bu insanlarda Allah korkusu yok. Bunların tek anlayacağı şey idari işlemlerdir. Hayvanları katledenlere hapis cezası gelmeli. Plakası sökük beyaz bir araçla gelen 2 kişinin buradaki köpeklere zehirli et parçaları verdiği söyleniyor” ifadelerini kullandı.

Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

MANSUR YAVAŞ: "VAHŞETİN SORUMLULULARI ARAŞTIRILIYOR"

Mansur Yavaş attığı sosyal medya hesabı Twitter'dan attığı mesajda konu ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

“Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve Sağlık Daire Başkanlığı bu vahşetin sorumlularının ortaya çıkarılması ve yasal işlem yapılması için görevlendirilmiştir.”

BAKAN PAKDEMİRLİ’DEN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki park alanında, 13 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü, 7 köpeğin kayıp ve 6 köpeğin de klinikte tedavi altına alındığı olayla ilgili sosyal medya hesabı twitterden bir açıklama yaptı. Pakdemirli yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Bakanlığımız Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, Ankara Batıkent’teki insanlık dışı olayın sorumlularının bulunması, yasal işlem yapılması için Emniyet güçlerimiz ve Belediye ekiplerimizle çalışmalarını sürdürmektedirler."