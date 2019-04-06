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Ankara'da 19 dağcıyı taşıyan minibüs kaza yaptı

Eskişehir karayolunda, dağcıları taşıyan yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu, 4 kişi yaralandı.

DHA | 06.04.2019 - 05:39..
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Polatlı ilçesinde, Ankara'dan Kütahya'ya giden 19 dağcının içinde bulunduğu Osman U.'nun yönetimindeki 06 ZT 961 plakalı yolcu minibüsü, Polatlı ilçesi çıkışında henüz belirlenemeyen bir nedenle refüje devrildi.

Ankara'da 19 dağcıyı taşıyan minibüs kaza yaptı

4 DAĞCI YARALANDI

Yan yatan minibüsün içindeki yolculardan Ayşegül Ören, Ezgi Selen Can, Hasan Basri İşbilen ve Muammer Sefa Can Eman yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara burada ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ankara'da 19 dağcıyı taşıyan minibüs kaza yaptı

Kaza nedeniyle polis, yol üzerinde önlem aldı. Ankara-Eskişehir karayolunun iki şeridi ulaşıma kapatıldı.  Minibüsün çekiciyle otoparka kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Ankara'da 19 dağcıyı taşıyan minibüs kaza yaptı

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