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Ankara’da 2 yangın: 1 yaralı, 10 kişi dumandan etkilendi

Ankara’nın Çankaya ve Mamak ilçelerinde çıkan 2 yangında; 1 kişi yaralandı, 10 kişi dumandan etkilendi. Yaralı ile dumandan etkilenler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

DHA | 31.12.2018 - 08:38..
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İlk olay, Ankara’nın Çankaya ilçesinde gece yarısında meydana geldi. Bademlidere Mahallesi 259/1 Sokak’ta bulunan apartmanın birinci katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. O sırada evde bulunan ve henüz kimlikleri belirlenmeyen 2 kişi, içeride mahsur kaldı. Dumanları fark eden ve binayı boşaltmaya çalışan 6 kişi de yoğun dumandan dolayı binayı terk edemedi.

Ankara’da 2 yangın: 1 yaralı, 10 kişi dumandan etkilendi

ÇEVRE HASTANELERE KALDIRILDILAR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve UMKE ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin bir kısmı yangına müdahale ederken, bir kısmı da apartmanda mahsur kalan vatandaşların tahliye edilmesi için çalışma başlattı. Yangın, ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Apartmanda mahsur kalan 8 kişi ise içeriden çıkartılarak, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Ankara’da 2 yangın: 1 yaralı, 10 kişi dumandan etkilendi

MAMAK'TA DA YANGIN

İkinci olay ise Ankara’nın Mamak ilçesinde, yine gece yarısında meydana geldi. Kartaltepe Mahallesi 302 Cadde’de bulunan apartmanın birinci katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler hızla tüm evi sararken, ev sahibi Ünal Bilen evde mahsur kaldı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, evde mahsur kalan ve yaralanan Ünal Bilen’i bulunduğu yerden çıkarttı.

Ünal, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Daha sonra yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Bu sırada, yoğun dumandan etkilenen iki komşu da sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri, her iki yangınla ilgili çalışma başlattı.

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