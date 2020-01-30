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Ankara'da 20 sokak hayvanı zehirlenerek öldürüldü

Başkent'te zehirli tavuk eti verildiği belirtilen 20 sokak hayvanı, öldü.

DHA | 30.01.2020 - 09:50..
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Ankara'nın Sincan ilçesinde sokak hayvanlarını beslemek için alana gelen gönüllüler, 2 sokak köpeğinin baygın halde yattığını gördü.

Gönüllülerin ihbarıyla gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 2 köpeği tedavi için veteriner hekime götürdü. Akşam saatlerinde tekrar alana gelen gönüllüler, 14 kuş ve 6 köpeğin daha zehirlenerek öldüğünü fark etti.

Olay yerine gelen ekipler, hayvanların verilen tavuk etinden zehirlendiğini belirledi.

Ankara'da 20 sokak hayvanı zehirlenerek öldürüldü İZLE

HAYVANSEVERLER NÖBET TUTTU

Olayı haber alan hayvanseverler, bölgedeki diğer hayvanları korumak için nöbet tutmaya başladı. Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HayKonfed) Başkan Yardımcısı Haydar Özkan da alana gelerek nöbete katıldı. Özkan, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün akşam Sincan Yenikent'te 6 köpeğimiz ve 14 kuşumuz zehirlendi. Hayvana şiddete, vahşete, tecavüze hapis cezası gelmeli, belediyeler ceza kapsamına alınmalıdır. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, belediyeler üzerinde idari yaptırım yetkisi olmalıdır. Başka türlü bu vahşetlerin önüne geçilmesi mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Ankara'da 20 sokak hayvanı zehirlenerek öldürüldü

Özkan ayrıca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün personel sayısının artırılmasını da talep etti.

Ankara'da 20 sokak hayvanı zehirlenerek öldürüldü

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