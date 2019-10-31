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Ankara'da 3 gecekondu alev alev yandı

Altındağ ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangında büyüyen alevler, kısa sürede gecekonduları sardı.

İHA | 31.10.2019 - 09:19..
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Ankara’nın Altındağ ilçesinde, Öncüler Mahallesi Bentderesi Caddesi üzerinde metruk binada çıkan yangın, bitişiğinde bulunan 2 gecekonduya sıçradı.

EV SAHİBİ KURTULDU

Yangında evi yanan Naim Avcı, beslediği kedileri ve kendisini yangından son anda kurtardı.

Ankara'da 3 gecekondu alev alev yandı

Ankara'da 3 gecekondu alev alev yandı ViDEO

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay yerine, çok sayıda polis, itfaiye, 112 Acil Servis ve UMKE ekibi gelerek yangına müdahalede bulundular. 1 saat süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Ankara'da 3 gecekondu alev alev yandı

3 GECEKONDU KÜL OLDU

Yanyana olan 3 gecekondunun ise yanarak kül olduğu belirtildi.

Ankara'da 3 gecekondu alev alev yandı

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Ankara'da 3 gecekondu alev alev yandı

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