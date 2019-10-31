Ankara’nın Altındağ ilçesinde, Öncüler Mahallesi Bentderesi Caddesi üzerinde metruk binada çıkan yangın, bitişiğinde bulunan 2 gecekonduya sıçradı.

EV SAHİBİ KURTULDU

Yangında evi yanan Naim Avcı, beslediği kedileri ve kendisini yangından son anda kurtardı.

Ankara'da 3 gecekondu alev alev yandı ViDEO

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay yerine, çok sayıda polis, itfaiye, 112 Acil Servis ve UMKE ekibi gelerek yangına müdahalede bulundular. 1 saat süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı.

3 GECEKONDU KÜL OLDU

Yanyana olan 3 gecekondunun ise yanarak kül olduğu belirtildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.