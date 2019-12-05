taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7533
Euro
6.3828
Altın
1475.94
Borsa
107701.32
Gram Altın
273.075
Bitcoin
41687.37

Ankara'da 3 ev kundaklandı

Altındağ ilçesinde, aynı caddede bulunan 3 gecekonduda peş peşe yangın çıktı.

AA | 05.12.2019 - 06:24..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Şehit Talip Yener Caddesi'ndeki birbirine yakın 3 gecekondudan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.

Ankara'da 3 ev kundaklandı

YANDAKİ EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Boş olduğu belirlenen gecekondulardaki alevler kısa sürede büyürken, bitişiğindeki evlerde oturanlar da tahliye edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, gecekondulardaki yangına aynı anda müdahalede bulundu.

Ankara'da 3 ev kundaklandı

YANGININ NEDENİ KUNDAKLAMA

Kundaklama sonucu çıktığı belirlenen yangınlar, diğer gecekondulara sıçramadan kontrol altına alındı.

Mahalle sakinleri yangından kısa süre önce bir kaç kişinin bölgeden koşarak uzaklaştığını belirtirken, polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ankara'da 3 ev kundaklandı

Ankara'da 3 ev kundaklandı

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Amerikalı oyuncu Robert Davi, İstanbul Havalimanı'nı övdü

Amerikalı oyuncu Robert Davi, İstanbul Havalimanı'nı övdü

62
Barcelona, Ansu Fati'nin bonservisini yükseltti

Barcelona, Ansu Fati'nin bonservisini yükseltti

8
Özel okulda maaşlarını alamayan öğretmenler grev yaptı

Özel okulda maaşlarını alamayan öğretmenler grev yaptı

24
Şota, Özbekistan'da üçüncü kupayı da aldı

Şota, Özbekistan'da üçüncü kupayı da aldı

3
İstanbul'a 10 ayda 12 milyondan fazla yabancı turist

İstanbul'a 10 ayda 12 milyondan fazla yabancı turist

8
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da Türk vatandaşlarıyla buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da Türk vatandaşlarıyla buluştu

27
Almanya'da yaşayan anne, PKK'nın kaçırdığı kızını arıyor

Almanya'da yaşayan anne, PKK'nın kaçırdığı kızını arıyor

18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir