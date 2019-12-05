Ankara'da 3 ev kundaklandı

İngiltere Premier Lig'de Tottenham, Manchester United'a deplasmanda 2-1 yenilirken, teknik direktör Jose Mourinho da ilk mağlubiyetini eski takımına karşı almış oldu.

Boyları iki milimetreyken balıkların dillerine yapışarak kan emeen ve zamanla 3-4 santimetre boya ulaşan 'İsopoda' (tesbih böceği) ailesine mensup parazit türleri, görenleri şaşırtıyor.

Balığın dilindeki parazitleri ilk kez görenler şaşırıyor

Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan ve terör örgütü PKK yandaşlarınca kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, kızını bulmak için mücadele veriyor.

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Sivas'ta nadir görülen beyaz gelincik, objektife takıldı

Sivas'ın Hafik ilçesinde, çok hızlı hareket ettiği için nadiren görülebilen gelincik görüntülendi.