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Ankara'da 3 köpeği zehirleyip kanala attılar

Yenimahalle ilçesinde farklı tarihlerde 3 köpek zehirlenerek öldürüldükten sonra yol kenarında bulunan su kanalına atılmış şekilde bulundu.

İHA | 17.09.2019 - 07:14..
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İvedik Mahallesinde esnaf, sürekli besledikleri köpeklerin gelmemesi üzerine durumdan şüphelendi. Bunun üzerine esnaf köpeklerin zehirlendiğinden şüphelenerek yol kenarındaki su kanalına baktı.

KÖPEKLERİN ÖLÜSÜNÜ KANALDA BULDULAR

Su kanalında 3 köpeğin cansız şekilde yattıklarını gören esnaf, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. 3 köpeğin cansız bedeni çıkartıldıktan sonra belediye ekipleri, köpekleri incelenmek üzere götürdü.

Ankara'da 3 köpeği zehirleyip kanala attılar

"BU HAYVANLARA BAKIYORDUK"

Köpekleri sürekli besledikleri ifade eden esnaf Kıymet Yılmaz, “Sürekli biz burada bu hayvanlara bakıyorduk. Elimizden geldiği kadar besliyorduk. Kimin yaptığını bilmiyorum. İnsanlıktan nasibi almamış insanlar sadece bunu yapabilir. Buraya gelen müşteriler de yemek verirlerdi. Bizler çok severdik. Köpekleri görünce çok üzüldüm. Onu yapan hayvandır, bunlar hayvan değildir. Bunları yapanların takipçisi olacağım” dedi.

Ankara'da 3 köpeği zehirleyip kanala attılar

Ankara'da 3 köpeği zehirleyip kanala attılar

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