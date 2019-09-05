Ankara'da 3 yaşındaki çocuğun kullandığı araç kaza yaptı

Dün akşam saatlerinde Natayolu Caddesi'ndeki markette çocuklarıyla alışveriş yapan çift, poşetlerini yüklemek için otoparktaki otomobiline geldi.
POŞETLERİ BAGAJA YERLEŞTİRDİ
Baba, küçük çocuğunu şoför koltuğuna bırakıp tekrar markete dönerken anne ise alışveriş poşetlerini bagaja yerleştirmeye başladı.
ÇOCUK KONTAK ANAHTARINI ÇEVİRDİ
İddiaya göre, bu sırada direksiyon başında oturan çocuğun kontak anahtarın çevirmesi sonucu otomobil, hareket etmeye başladı.
OTOMOBİL MARKETE GİRDİ
Otomobil, marketin camlarını kırıp içeri girdikten bir süre sonra durdu.
Çocuğun anahtarını çevirdiği otomobil markete daldı VİDEO
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Otomobilin arkasında bulunan anne ise aracın arkasından içeri girip çocuğunu dışarı çıkardı. Anne ve oğlunun hafif şekilde yaralandığı olay, marketin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.