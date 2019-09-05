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Ankara'da 3 yaşındaki çocuğun kullandığı araç kaza yaptı

Mamak ilçesinde park halindeki otomobilin ön koltuğuna babası tarafından oturtulan 3 yaşındaki çocuk, kontak anahtarını çevirince araç markete girdi.

DHA | 05.09.2019 - 15:52..
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Dün akşam saatlerinde Natayolu Caddesi'ndeki markette çocuklarıyla alışveriş yapan çift, poşetlerini yüklemek için otoparktaki otomobiline geldi.

POŞETLERİ BAGAJA YERLEŞTİRDİ

Baba, küçük çocuğunu şoför koltuğuna bırakıp tekrar markete dönerken anne ise alışveriş poşetlerini bagaja yerleştirmeye başladı.

Ankara'da 3 yaşındaki çocuğun kullandığı araç kaza yaptı

ÇOCUK KONTAK ANAHTARINI ÇEVİRDİ

İddiaya göre, bu sırada direksiyon başında oturan çocuğun kontak anahtarın çevirmesi sonucu otomobil, hareket etmeye başladı.

OTOMOBİL MARKETE GİRDİ

Otomobil, marketin camlarını kırıp içeri girdikten bir süre sonra durdu.

Çocuğun anahtarını çevirdiği otomobil markete daldı VİDEO

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Otomobilin arkasında bulunan anne ise aracın  arkasından içeri girip çocuğunu dışarı çıkardı. Anne ve oğlunun hafif şekilde yaralandığı olay, marketin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ankara'da 3 yaşındaki çocuğun kullandığı araç kaza yaptı

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