Kılıçdaroğlu: 3,5 milyon daha Suriyeli gelecek

1 İHH Sudanlı sel mağdurlarına yardıma koştu İHH İnsani Yardım Vakfı, Beyaz Nil eyaletinde 580 aileye gıda ve barınma malzemesi desteğinde bulundu. Yapılan yardımlardan yaklaşık 3 bin 500 Sudanlı istifade etti.

2 Hız treninde düşen telefonu havada kaptı İspanya'da bulunan lunaparktaki hız treninde bir yolcunun elinden düşürdüğü telefonu, bir başka yolcu havada yakaladı. O anlar ise trenin üzerindeki bir kamera tarafından görüntülendi.

3 Macbook'ları hızlandırmak için en iyi 6 temizleme programı Macbook'larınızı temizleyip hızlandırmaya yarayan en iyi 6 temizleme programına göz atıyoruz.

4 Ankara'da 3 yaşındaki çocuğun kullandığı araç kaza yaptı Mamak ilçesinde park halindeki otomobilin ön koltuğuna babası tarafından oturtulan 3 yaşındaki çocuk, kontak anahtarını çevirince araç markete girdi.

5 Stephen King’in korkunç palyaçosu geri döndü: O Korku ve gerilimin akla gelen ilk ismi Stephen King’in kitabı O (It), filminin ikinci bölümünün bu ay vizyona girmesiyle yine gündemde…

6 Kılıçdaroğlu: 3,5 milyon daha Suriyeli gelecek Türkiye'nin Suriye politikasını eleştiren CHP lideri, "Suriyelileri ülkeye getirenlere kızın." dedi.