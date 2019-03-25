Ankara'da 55 yaşındaki kadın bir yılda 200 kitap okudu

Kitap almak için babasından hatıra kalan yüzüğü satmaktan bile kaçınmayan, kitap tutkunu ve kütüphane müdavimi, ortaokul mezunu Yaşar Vural, bir yılda 200'ün üzerinde kitap okuyarak çevresindekilere örnek oluyor.

Yaşar Vural, kitap okuma alışkanlığını Muğla'dan 1,5 yıl önce Hatay'a taşındığında ilk gittiği mekan olan kütüphane sayesinde sürdürmeye devam ediyor.

KİTAP OKUMAYI ÇOK SEVİYOR

Vural, okumayı öğrenmeden önce de kitaplara ilgisinin olduğunu, okumayı öğrendikten sonra ise kitapları bırakmadığını dile getirdi.

Ortaokuldan sonra maddi imkansızlıklardan dolayı tahsiline devam edemediğini aktaran Vural, kitap okumanın kendisi için bir tutku olduğunu söyledi.

"EN GÜZEL HEDİYE KİTAPTIR"

Evinin her yerinde kitaplar olduğunu anlatan Vural, "Mutfakta, çamaşır makinasının üzerinde kitaplarım var. Olur ya birisi gelir, torunlarım geliyor, 'Bu evde kitap okunuyor' denilmesini isterim. Üç torunum var. En küçük torunum anaokuluna gidiyor. Okuma bilmiyor ama hikaye kitabı alıyorum. Resimlere bakıyor ve kitap sevgisini aşılıyorum. Çocuklarımıza en güzel hediye kitap hediye etmek." diye konuştu.

GENÇLERE OKUYUN TAVSİYESİ

Vural, "Kütüphaneyle 20, 30 sene önce tanışsaydım farklı olurdu. Şimdi her yerde kütüphaneler var. Kitaplar ve imkanlar bol. Bizim gençliğimizde böyle değildi. Yeter ki okumak istesin gençler. Benim gençlerimize tavsiyem, okumak nefes almaktır. Benim en iyi arkadaşım kitaplar. Lütfen siz de okuyun ve vazgeçmeyin." dedi.

"KÜTÜPHANEYE GİDER, KİTAPLARI KOKLARIM"

Kütüphane alışkanlığı olmayanlara en azından bir defa kütüphaneden ödünç kitap almaları tavsiyesinde bulunan Yaşar Vural, "Gelsinler kütüphanede nefes alsınlar. Kütüphaneye girerim ve kitapları koklarım. Başka bir hayat, başka bir dünya. Beni mutlu eden bir yer burası." şeklinde konuştu.

ÇOĞU YAZARIN KİTAPLARINI OKUDU

Türk, Amerikan ve Rus edebiyatının çoğu yazarının kitaplarını okuyan Vural, Maksim Gorki'ninin "Çocukluğum" kitabının kendisini çok etkilediğini, Türk edebiyatından Yaşar Kemal, Kemal Tahir, Fakir Baykurt ve Cengiz Dağcı'nın eserlerini de severek okuduğunu sözlerine ekledi.



