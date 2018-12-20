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Ankara'da 8 köpek zehirlendi

Kimliği belirsiz kişilerce zehirlenen 8 sokak köpeğinden 7'si öldü.

İHA | 20.12.2018 - 03:17..
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Gölbaşı ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi Martıköy sitesinde fark edilen olayda, yerde hareketsiz yatan köpekleri gören site sakinleri durumu jandarma ekiplerine iletti.

Ankara'da 8 köpek zehirlendi

8 KÖPEKTEN BİRİ KURTARILDI

Şikayet üzerine mahalleye gelen ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda 8 köpekten 7’sinin zehirlenerek öldüğü belirlendi. 1 köpeğin ise yapılan müdahaleyle kurtarıldığı öğrenildi.

Ankara'da köpek katliamı: 8 sokak köpeği zehirlendi VİDEO

Ankara'da 8 köpek zehirlendi

MAHALLE SAKİNLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Sokak hayvanlarına yapılan eziyete büyük tepki gösteren mahalle sakinleri, vahşete ilişkin video ve fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntülerin kamuoyunda infial uyandırması üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, olayın faillerinin yakalanması için harekete geçti.

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