Ankara'da 8 köpek zehirlendi

Bütçe Kanunu Teklifi için bir araya gelen mecliste, Dersim ve asimilasyon konuları tartışıldı.

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Fatih'te otomobille minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Vatan Caddesi'nde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada biri 8 aylık hamile iki kadın ve biri çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı.