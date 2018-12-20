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Ankara'da 9 evi soyan iki Gürcistanlı tutuklandı

Gürcistan uyruklu P.S. ve O.T., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

DHA | 20.12.2018 - 03:58..
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yeni yıl öncesi hırsızlık olaylarını mercek altına aldı. Ankara'nın lüks semtlerindeki 9 evde meydana gelen hırsızlık olayını inceleyen ekipler, elde edilen güvenlik kamerası görüntüleri üzerinden yola çıkarak, kimlikleri belirlenen Gürcistanlı P.S. ile O.T.'yi saklandıkları eve düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

EŞYALAR SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Şüphelilerin girdikleri evlerden laptop, tablet, televizyon, ziynet eşyası ve para çaldıkları tespit edildi. Evde yapılan aramada ele geçirilen çalıntı eşyalar, sahiplerine teslim edildi. Ülkelerinde de birçok ilde hırsızlık suçundan kaydı bulunan P.S. ve O.T., işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Ankara'da 9 evi soyan iki Gürcistanlı tutuklandı VİDEO

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