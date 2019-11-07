Ankara'da 97 göçmen yakalandı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yapan göçmenler ile insan kaçakçılığına aracılık eden 4 şüpheliyi yakaladı.

97 GÖÇMEN YAKALANDI

Van'dan İstanbul'a giden araçta yapılan aramada Afganistan, Pakistan ve İran üzerinden yasa dışı yollarla Türkiye’ye girmiş 97 kaçak göçmen ve kaçak geçişe aracılık ettikleribelirlenen sürücüler V.K, İ.B, S.K. ve A.Ö. yakalandı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

4 zanlı, "göçmen kaçakçılığı" iddiasıyla gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından savcılığa sevk edildi.

Ankara'da 97 kaçak göçmen yakalandı