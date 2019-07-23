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Ankara'da ABD'li yetkililerle olan toplantı başladı

Türk ve ABD'li askeri yetkililer arasında, Suriye'nin kuzeyinde Güvenli Bölge'nin tesisine yönelik çalışmalar MSB'de start aldı.

AA | 23.07.2019 - 16:22..
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Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve ABD askeri yetkilileri arasında, Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik müşterek çalışmanın bugün Ankara'da gerçekleştiğini açıkladı.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE DEVAM EDECEK"

Bakanlığın Twitter hesabında yapılan açıklamada, "Bakan Akar ile ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey arasındaki görüşmede mutabık kalındığı üzere; her iki ülkenin askeri yetkilileri arasında, Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik müşterek çalışma bugün Milli Savunma Bakanlığı'nda icra edildi. Türk ve Amerikan askeri yetkilileri arasında gerçekleşen görüşmelerin önümüzdeki günlerde devam etmesi planlandı" denildi.

Ankara'da ABD'li yetkililerle olan toplantı başladı

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