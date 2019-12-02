Ankara'da Afgan uyruklu bir erkek cesedi bulundu

Ayaş ilçesi Gökçebağ Mahallesi'nde bir arazide kafası ezilmiş halde bir erkek cesedi olduğu ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri geldi.

Yapılan incelemede ölen kişinin Afgan uyruklu M.A. olduğunu tespit etti.

SAKLANDIĞI ADRESTE YAKALANDI

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, M.A'yı darbederek öldüren zanlının Afgan uyruklu A.A. olduğunu belirledi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat ve Asayiş Şubesi ekiplerince ortaklaşa yürütülen çalışmalar sonucunda, Altındağ ilçesi Ulus semtinde bir adreste saklandığı belirlenen zanlı gözaltına alındı.

İTİRAF ETTİ

Jandarmaya verdiği ifadede suçunu kabul eden zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.