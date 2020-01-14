Ankara'da ağaçlar heykel oldu

Son yerel seçimlerde AK Parti'den CHP'ye geçen büyükşehirler arasında yer alan Başkent Ankara'da, Büyükşehir Belediye Binası önündeki heykeller dikkat çekiyor.
AĞAÇTAN HEYKEL
Ankara Büyükşehir Belediyesi şehirdeki kurumuş olan ağaçları keserek; Ankara keçisi, tavşan, güvercin ve Ankara kedisi figürlerinin olduğu heykellere dönüştürdü.
İLK UYGULAMA BELEDİYE BİNASI ÖNÜNDE
İlk olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin önündeki ağaçlara yapılan çalışma, şehirdeki diğer kurumuş ağaçlarda da uygulanacak.