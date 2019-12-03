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Ankara'da bir mimar dolandırıcıların hedefi oldu

Mimarın 2 milyon 733 bin TL parasını alan dolandırıcılar, ortadan kayboldu.

DHA | 03.12.2019 - 17:05..
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Ankara'da, mimar N.Ü.'yü (68) evindeyken telefonla arayan bir kişi, "Emniyetten arıyoruz. Terör örgütüne yönelik soruşturma yürütüyoruz. Örgüt üyelerinin isminizi kullandığını tespit ettik. Size yardım edeceğiz. Evdeki altın ve dövizleri toplayın ve vereceğim adrese getirip, teslim edin." dedi.

Arayan kişi, N.Ü.'den telefonu kapatmamasını istedi ve onu yönlendirmeye başladı. Endişeye kapılan N.Ü., telefonu kapatmadan evdeki döviz ve altınları bir çantaya koyup, dışarı çıktı.

DOLANDIRICILARIN BULUNDUĞU ARACA ÇANTAYI ATTI

Telefonu kapatmayan N.Ü. ile konuşmaya devam eden dolandırıcılar, yaklaşık 2 milyon 733 bin TL karşılığındaki 160 bin ABD doları, 46 bin euro ve 845 Cumhuriyet altını bulunan çantayı dolandırıcıların bulunduğu aracın açık olan penceresinden içeri attı.

DOLANDIRILDIĞINI ANLADI

Aracın uzaklaşmasının ardından dolandırıldığını anlayan mimar N.Ü., emniyete giderek, şikayetçi oldu. Polis, N.Ü.'nün parayı teslim ettiği noktadaki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, görüntüsü yansıyan 1.75 boylarında 70-75 kg ağırlığında esmer şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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