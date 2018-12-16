taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3641
Euro
6.0663
Altın
1238.91
Borsa
90528.64
Gram Altın
213.74

Ankara'da alkollü sürücü 9 araca çarptı

sürücüsünün alkollü ve ehliyetsiz olduğu öne sürülen otomobil, park halindeki 9 araca çarparken 1 kişi yaralandı.

DHA | 16.12.2018 - 05:55..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Yenimahalle ilçesinde K.M. idaresindeki 06 THB 12 plakalı otomobil Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine cadde üzerinde park halinde bulunan dokuz araca çarptı.

Ankara'da alkollü sürücü 9 araca çarptı

REFÜJE ÇARPARAK DURABİLDİ

Çarpmanın etkisiyle dokuz araçta maddi hasar oluşurken, K.M. idaresindeki otomobil orta refüje çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ankara'da alkollü sürücü 9 araca çarptı

ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ ÇIKTI

Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan, alkollü ve ehliyetsiz olduğu öne sürülen K.M.'yi yapılan ilk müdahalenin ardından Gazi Hastanesine kaldırdı.

Ankara'da alkollü sürücü 9 araca çarptı

"BURADA VİSKİ YOK MU DİYE SÖYLENİYORDU"

Kazada aracında hasar oluşan Yunus Emre, "Adam alkollüymüş ve ehliyeti de yokmuş. 'Burada bir viski yok mu' diye söyleniyordu. Benim 2 tonluk aracımı kaldırıma atmış. Ne kadar hızlı olduğunu düşünemiyorum" dedi. Kaza sonrası polis ekipleri inceleme başlattı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nimet Abla önündeki piyango kuyruğu hayrete düşürüyor

Nimet Abla önündeki piyango kuyruğu hayrete düşürüyor

307
ABD, Fırat'ın doğusu için Suriyeli muhalifleri tehdit etti

ABD, Fırat'ın doğusu için Suriyeli muhalifleri tehdit etti

73
CHP'liler TBMM'de Bakan Turhan'ı protesto etti

CHP'liler TBMM'de Bakan Turhan'ı protesto etti

104
Nuri Şahin'e Dortmund'da çiçeklerle karşılama

Nuri Şahin'e Dortmund'da çiçeklerle karşılama

17
Mısır'da 4 bin 400 yıllık mezar bulundu

Mısır'da 4 bin 400 yıllık mezar bulundu

14
Takla atan araçtaki baba öldü, eşi ve kızı yaralandı

Takla atan araçtaki baba öldü, eşi ve kızı yaralandı

8
ABD İçişleri Bakanı Zinke de görevinden ayrılıyor

ABD İçişleri Bakanı Zinke de görevinden ayrılıyor

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir