Ankara'da alkollü sürücü 9 araca çarptı

Yenimahalle ilçesinde K.M. idaresindeki 06 THB 12 plakalı otomobil Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine cadde üzerinde park halinde bulunan dokuz araca çarptı.

REFÜJE ÇARPARAK DURABİLDİ

Çarpmanın etkisiyle dokuz araçta maddi hasar oluşurken, K.M. idaresindeki otomobil orta refüje çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ ÇIKTI

Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan, alkollü ve ehliyetsiz olduğu öne sürülen K.M.'yi yapılan ilk müdahalenin ardından Gazi Hastanesine kaldırdı.

"BURADA VİSKİ YOK MU DİYE SÖYLENİYORDU"

Kazada aracında hasar oluşan Yunus Emre, "Adam alkollüymüş ve ehliyeti de yokmuş. 'Burada bir viski yok mu' diye söyleniyordu. Benim 2 tonluk aracımı kaldırıma atmış. Ne kadar hızlı olduğunu düşünemiyorum" dedi. Kaza sonrası polis ekipleri inceleme başlattı.