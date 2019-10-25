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Ankara'da amcasını bıçaklayan zanlı yakalandı

Çankaya ilçesinde amcasıyla tartışan Ahmet Ç., amcasının defalarda bacağı, kolu ve böbrek kısmından yaraladı. Zanlı kısa sürede yakalandı.

İHA | 25.10.2019 - 09:17..
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Gece saat 02.30 sularında bir eğlence mekanında bıçaklı bir kavga yaşandı.

AMCASIYLA TARTIŞTI

Eğlence mekanına dayısının yanına 2 arkadaşı ile birlikte gelen Ahmet Ç., mekanda bulunan amcası Mustafa Ç. ile kısa bir süre konuştu. Daha sonra amcasını dışarıya çağıran Ahmet Ç., iddiaya göre Mustafa Ç. ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Ankara'da amcasını bıçaklayan zanlı yakalandı

2 ARKADAŞI İLE BİRLİKTE KAÇTI

Tartışma büyüdü ve kavga döndü. Cebinden çıkardığı bıçakla amcasını defalarca kez bacağı, kolu ve böbrek kısmından yaralayan Ahmet Ç., yanında bulunan 2 arkadaşı ile birlikte kaçtı.

Ankara'da amcasını bıçaklayan zanlı yakalandı

OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ GELDİ

Yaralanan Mustafa Ç. yaralı bir halde eğlence mekanına giderek yardım istedi. EĞlence mekanı çalışanları durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Ankara'da amcasını bıçaklayan zanlı yakalandı

ZANLILAR YAKALANDI

Olay yerinde ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralı, ambulans ile Ankara Üniversitesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan polis ekipleri, kaçan Ahmet Ç. ve 2 arkadaşını yakalayarak gözaltına alarak olaya ilişkin inceleme başlattı.

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