Ankara'da annesini yaşatmak isteyen genç babasını vurdu

Ankara’nın Mamak ilçesine bağlı Başpınar Mahallesi'nde, akşam eve gelen 40 yaşındaki Hakan Ünsal, henüz bilinmeyen bir nedenle eşi S. Ünsal ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine eşini darbeden Hakan Ünsal, silahını çekerek eşini öldürmek istedi.

ÇOCUKLARI ARAYA GİRDİ

Annesi ile babasının kavga seslerini duyan 15 yaşındaki M. Ünsal ise içeriye geldiğinde babasının annesine öldürmek için silahını doğrulttuğunu gördü. Korku ve paniğe kapılan M. Ünsal, annesinin hayatını kurtarmak için hızlıca babasının elindeki silaha sarılarak ateş etmesine engel olmaya çalıştı.

KARISINI ÖLDÜRMEK İSTERKEN KENDİSİ ÖLDÜ

Bu sırada baba ile oğul arasında yaşanan arbedede ateş alan silahtan çıkan mermi baba Mustafa Ünsal’ın başına isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı incelemede, başından yaralan Mustafa Ünsal'ın, olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

GENÇ ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri ise babasının ölmesine sebep olan oğul M. Ünsal’ı gözaltına alırken cinayet silahını gözetim altına aldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin evin içerisinde yaptığı çalışmaların ardından hayatını kaybeden Mustafa Ünsal’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

DAHA ÖNCE DE ŞİDDET UYGULADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan hayatını kaybeden Mustafa Ünsal’ın eşine 17 yıldır şiddet uyguladığı ve eve sık sık alkollü gelip tartışma çıkardığı iddia edildi.