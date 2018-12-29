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Ankara'da apartmanın istinat duvarı yan binaya devrildi

Ankara'da bir apartmanın yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarı, kot farkı bulunan yan binaya yaslandı.

AA | 29.12.2018 - 21:02..
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Şehit Serdar Sokak'taki bir apartmanın yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarının, kot farkı bulunan yandaki 4 katlı binaya yaslandığı olayda, can kaybı yaşanmadı.

Çankaya Belediyesi zabıta ekipleri, devrilen duvarın çevresine güvenlik şeridi çekti.

"DEPREM OLUYOR ZANNETTİK"

İstinat duvarı devrilen binanın sakinlerinden Sadık Güneş, büyük bir gürültü duyduklarını belirterek, "Olay anında evimizde oturuyorduk. Deprem oldu zannettik. Bu beklediğimiz bir riskti aslında. İstinat duvarı mı çöktü diye baktığımda duvarın geldiğini gördüm." diye konuştu.

Apartman sakinlerinden Gürcan Koşar da yetkililerden durumu ciddiye alması gerektiğini belirterek, "Belediyeye daha önce haber verdik ama bugüne kadar önlem alınmadı. Burada yaklaşık 40 hane var. Ciddi bir risk söz konusu. Yetkili makamlardan destek bekliyoruz." dedi.

Ankara'da apartmanın istinat duvarı yan binaya devrildi

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