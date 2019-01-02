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Ankara'da araba inşaat temeline düştü: 2 yaralı

Karla kaplı yolda işe gitmek için seyir halinde olan araç, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu kayarak inşaat temeli boşluğuna düştü.

AA | 02.01.2019 - 09:02..
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Ankara Keçiören Atapark Mahallesi'nde oturan Mehmet Can Balık ve annesi Ebru Balık, 06 FY 9891 plakalı otomobille işe gitmek üzere yola çıktı.

1318. Sokak'tan yokuş aşağı inen Balık, otomobilin karla kaplı yolda kayması sonucu kontrolünü kaybetti.

FREN ARACI DURDURAMADI

Frene basmasına rağmen durmayan otomobil, yoldan çıkarak bir inşaatın temel boşluğuna düştü.

Kaza sonrası araç içinde sıkışan Balık, babası Erdoğan Balık'ı arayarak yardım istedi.

Ankara'da araba inşaat temeline düştü: 2 yaralı

112 ACİL SERVİS EKİPLERİNE HABER VERİLDİ

Bunun üzerine olay yerine gelen baba Balık, durumu itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin yaralı halde kurtardığı anne ve oğlu, ambulansla Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ankara'da araba inşaat temeline düştü: 2 yaralı

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