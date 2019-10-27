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Ankara'da arbede sonrası kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Tartıştığı grubun içerisine otomobili ile dalan bir kişi, ağabeyini ezerek öldürdü.

İHA | 27.10.2019 - 08:27..
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Ankara’nın Mamak ilçesinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın büyüyerek arbedeye dönüşmesi sonucunda, Ekrem Karaca kolundan yaralandı.

KALABALIĞIN İÇİNE DALDI, AĞABEYİNİ EZDİ

Daha sonra çevredeki vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrılırken, ağabeyinin yaralandığını gören Süleyman Karaca ise kalabalık grubun arasına yabancı plakalı otomobiliyle girdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan Süleyman Karaca’nın otomobilinin altında kalan ağabeyi ise yaklaşık 1 kilometre sürüklenerek ağır yaralandı.

Ankara'da arbede sonrası kaza: 1 ölü, 1 yaralı

OTOMOBİLİN ALTINDA KALAN AĞABEY CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 acil servis ekibi sevk edildi. Çevredeki vatandaşların otomobili kaldırmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Ekrem Karaca, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ankara'da arbede sonrası kaza: 1 ölü, 1 yaralı

SÜRÜCÜ KARDEŞ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan arabanın çarpmasıyla yaralanan 1 kişi de olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye sevk edildi. Olaya ilişkin başlatılan inceleme kapsamında gözaltına alınan sürücü Süleyman Karaca, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Ankara'da arbede sonrası kaza: 1 ölü, 1 yaralı

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