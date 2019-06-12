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Ankara’da art arda depremler

5 saat arayla peş peşe meydana gelen depremler farklı bölgelerde hissedildi.

İHA | 12.06.2019 - 01:31..
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Bala ilçesinde meydana gelen depremin saat 18.55’de, 2.3 büyüklüğünde, 39.3891 enlemi, 32.9900 boylamında ve 7.08 km derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Diğer bir deprem ise yine AFAD’ın yayımladığı verilere göre, Ankara’nın Mamak İlçesinde gerçekleşti. Saat 00.10’da hissedilen gelen depremin, 2.6 büyüklüğünde, 39.8888 enleminde, 33.0443 boylamında ve 6.97 km derinlikte meydana geldiği bildirildi.

Merkezi Bala ve Mamak ilçeleri olan depremler, kısa süreli paniğe neden oldu. Yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana gelen depremler, çevre ilçelerde de hissedildi. Başkent’te yaşayan vatandaşlar, sosyal medya hesaplarında depremin şiddetine yönelik paylaşımlarda bulundu.

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