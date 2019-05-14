Ankara'da asfalt katılım payı ödemeleri alınmayacak

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mansur Yavaş'ın talimatı üzerine, belediyeye ödenen ve yıllardır vatandaşların en çok şikayet ettiği konuların başında gelen asfalt katılım paylarıyla ilgili yeni bir düzenlemeye gidildi.

Düzenleme kapsamında, asfalt katılım paylarını ödemeyenlerin tapularına konulan şerhlerin kaldırılacağı ve bu ödemelerin artık alınmayacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yavaş, önceki dönemde asfalt katılım paylarını ödemeyen vatandaşların tapularına kısıtlılık şerhi konulması için Tapu Müdürlüklerine yazılar gönderildiğine ve bu yüzden vatandaşların tapularıyla ilgili birçok işlemi gerçekleştiremediğine dikkati çekti.

Yavaş, ödenmemiş asfalt katılım payları nedeniyle tapulara konulan şerhleri kaldıracaklarını ve bu ödemelerin alınmayacağını vurguladı.

GEÇMİŞTE ÖDEYENLERE DE GERİ VERİLECEK

Asfalt katılım payı ödemeleri konusunda, geçmişte "haksız yere" ödeyenlerle belli bir takvime bağlayarak mahsuplaşmaya gideceklerini bildiren Yavaş, "Yani parayı haksız yere ödediğini bize bildirip haksızlığı tespit edilen vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Büyükşehir Belediye Meclisine Başkanlık yazısı olarak sunulan düzenlemeyle sosyal denge tazminatının belediyede çalışan memurlara eşit şekilde ödenmesinin oy birliğiyle kabul edildiği kaydedildi.