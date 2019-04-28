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Ankara'da ATM dolandırıcıları suçüstü yakalandı

Ankara'da ATM'lere aparat yerleştirerek banka kartlarını kopyalayan şüpheliler, düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı.

DHA | 28.04.2019 - 10:47..
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişiler tarafından ATM’lere takılan aparatlarla kartların kopyalandığını ve bu yöntemle yaklaşık 100 kişinin mağdur olduğunu tespit etti.

Kentteki ATM bölgelerinde teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, Çankaya ilçesindeki ATM'lere kart kopyalama aparatı yerleştiren 3 şüphelinin kimliklerini, incelenen güvenlik kamerası görüntüleri sonucunda belirledi. Ekipler, ATM'nin kart yuvasına yerleştirilen kopyalama aparatını almaya gelecek olan şüphelileri yakalamak için Çankaya ilçesindeki bir ATM'de beklemeye başladı.

ATM DOLANDIRICLARINA POLİSTEN SUÇÜSTÜ

Şüpheliler Dağıstan D, Furkan D. ile Yiğit K, yerleştirdikleri aparatı sökmek için ATM’ye geldikleri sırada, ATM yakınında bekleyen sivil polisler tarafından gözaltına alındı.

Şüpheli 3 kişinin yakalandığı anlar, bankanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, aparatı bir türlü takamayan şüphelilerin defalarca aynı bankamatiğe geldiği ve aparata yapıştırıcı sürdüğü görüldü.

Ankara'da ATM dolandırıcıları suçüstü yakalandı

ŞÜPHELİLERDEN İKİSİ LİSE ÖĞRENİCİSİ

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, kart kopyalama aparatları, kamera düzenekleri, çift taraflı bant, iki tornavida ve çok sayıda banka kartı ele geçirildi. Öte yandan şüphelilerden Dağıstan D. ile Furkan D’nin lise öğrenicisi olduğu saptandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden lise öğrencisi olan Dağıstan D. ile Furkan D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, Yiğit K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara'da ATM dolandırıcıları suçüstü yakalandı

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