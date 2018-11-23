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Ankara'da ATM dolandırıcısına operasyon

Banka ATM'lerinde cımbız kullanarak para çalan dolandırıcıya, Ankara Emniyet Müdürlüğü operasyon düzenledi.

DHA | 23.11.2018 - 17:31..
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari çalışma sonucu, vatandaşların ATM'lere yatırdığı paraların 'cımbız' yöntemiyle çalındığı belirlendi. Harekete geçen ekipler, 200'den fazla ATM'nin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Şüphelinin M.A. (45) olduğunu tespit etti. M.A.'yı çöpçü kılığında takibe alan polis ekipleri, İnönü Mahallesi'ndeki bir ATM'den para çalarken suçüstü yakaladı. M.A. gözaltına alınırken, o anlar polis kamerası tarafından kaydedildi.

ATM'DEN CIMBIZLA PARA ÇEKTİ

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, M.A.'nın ATM’ye gelerek sahte bir kartla para yatırma mekanizmasını açtığı ve mekanizmayı bozduğu belirlendi. M.A.'nın bozduğu ATM'lerin çevrelerinde vatandaşların para yatırmasını beklediği saptandı.

Ankara'da ATM dolandırıcısına operasyon

Vatandaşların ayrılmasının ardından şüphelinin, ATM'ye gelerek para yatırma mekanizmasından çakı, fener ve cımbız yöntemiyle paraları çaldığı tespit edildi. M.A.'nın 500'den fazla ATM'den hırsızlık yaptığı bildirildi.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu arada emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Türkiye'de ilk defa ATM'den cımbız yöntemi ile para çalındığı belirtildi.

Ankara'da ATM dolandırıcısına operasyon VİDEO

Ankara'da ATM dolandırıcısına operasyon

Ankara'da ATM dolandırıcısına operasyon

Ankara'da ATM dolandırıcısına operasyon

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