Ankara'da başkasına ait engelli kartıyla otobüse bindi

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, seyir halinde ilerleyen özel halk otobüsü şoförü Özkan Tuncay, durağa geldiği sırada otobüse yolcu almaya başladı.

Otobüse binen bir yolcunun başkasına ait engelli kartıyla biniş yaptığını fark eden Tuncay, karta el koydu.

ŞOFÖRÜN CEP TELEFONUNA EL KOYDU

Bu duruma tepki gösteren vatandaş ise kartı geri alamayınca şoförün cep telefonunu aldı. Bir süre yolcudan telefonunu isteyen Tuncay, elindeki kartı yolcuya vererek cep telefonunu geri aldı.

Yolcunun bu hareketi ise izleyenlere pes dedirtti.