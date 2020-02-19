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Ankara'da bekçiler bir kişiyi darbetti

Bekçilerin olaylara yaklaşımı ve müdahalesi tartışmaları yeniden alevlendiri

Haber Merkezi | 19.02.2020 - 09:26..
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Ankara'da bekçiler bir kişiyi darbetti

Uzun süredir gündemde yer alan bekçiler ile ilgili polemikler, bitmiyor...

Daha önceleri maaş ve kimlik sorma gibi konularla gündeme gelen bekçiler bu sefer olaylara müdahale şekilleriyle gündemde.

Ankara'da bekçiler bir kişiyi  darbetti ViDEO

Ankara'da bekçiler bir kişiyi darbetti

BEKÇİLER YERDE SÜRÜKLEYİP TEKMELEDİ

Ankara’da bekçilerin bir şahsa sergilediği tavır tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Ankara’da meydana gelen olayda sarhoş olan bir şahsa bekçiler tahammül edemi. Alkolün etkisiyle zorluk çıkaran şahıs daha sonra bekçiler tarafından darbedildi.

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