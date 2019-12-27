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Ankara'da belediye otobüsü yandı

Kızılay Meydanı'nda, içerisinde yolcuları bulunan Büyükşehir Belediye'sine ait halk otobüsü, motor kısmından alev aldı.

DHA | 27.12.2019 - 20:59..
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Ankara Kızılay Meydanı'nda, akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Atatürk Bulvarı'nda, Kızılay- Aydınlıkevler seferini yapan Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsü, Güvenkpark'taki durakta yolcu aldığı sırada motorunda meydana gelen arıza nedeniyle alev aldı.

Ankara Kızılay Meydanı'nda otobüs yangını -2

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

Yangını fark eden şoför, yolcuları otobüsten indirerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada yakınlardaki trafik polisleri bulvarı araç trafiğine kapatıp bölgede güvenlik önlemi aldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Ankara Kızılay Meydanı'nda otobüs yangını -1

MADDİ HASAR OLUŞTU

Yangında yaralanan olmazken, otobüste hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili otobüste incelemede bulundu. Bir süre araç trafiğine kapatılan bulvar, çalışmaların ardından tekrar açıldı.

Ankara Kızılay Meydanı'nda otobüs yangını -3

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