Ankara'da bir apartmanda yangın çıktı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde Satılmış Şahin’in oturduğu, 6 katlı apartmanın 3. katında elektrik kontağından dolayı yangın çıktı.

Dumanları fark eden daire sakinleri kendilerini dışarıya atarken komşularını da kapı zillerine basarak yangından haberdar etti.

BALKONLARINDA MAHSUR KALDI

Kısa sürede yoğun dumanın içerisinde kalan apartman sakinlerinden bir kısmı dışarıya çıkarken bir kısmı da balkonlarında mahsur kaldı.

Ev sahibi Şahin’in ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

45 DAKİKALIK MÜDAHALE

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakika süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Balkonlarında mahsur kalan vatandaşlar ise yine itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda merdiven ile kurtarıldı.

6'SI ÇOCUK 12 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yoğun dumandan etkilenen 6’sı çocuk toplam 12 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.

Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.