taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5619
Euro
6.2052
Altın
1428.1
Borsa
102686.11
Gram Altın
255.611

Ankara’da bir araç takla attı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan araç, yoldan çıkarak takla attı. Kazada, aracın sürücüsü ağır yaralandı.

İHA | 31.07.2019 - 03:59..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Ankara’nın Kazan ilçesi mevkiinde kaza meydana geldi.

Kazan ilçesinde ikamet eden Ömer C. idaresindeki 06 BS 1586 plakalı hafif ticari araç, Ankara istikametinde ilerken hafif virajlı yolda henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı.

Kazanın etkisiyle kullanılamaz hale gelen otomobilin sürücüsü Ömer C. ağır yaralanarak yerde hareketsiz kaldı.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahalesini yaparak ambulans ile hastaneye sevk etti.

Bilinci kapalı olan yaralının durumu ciddiyetini koruyor. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Ankara’da bir araç takla attı: 1 yaralı

Ankara’da bir araç takla attı: 1 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'den 1.5 milyar dolarlık silah satışı

ABD'den 1.5 milyar dolarlık silah satışı

36
İstanbul'da otomobil hırsızlığında düşüş yaşandı

İstanbul'da otomobil hırsızlığında düşüş yaşandı

37
Sterlinde Brexit kaybı giderek artıyor

Sterlinde Brexit kaybı giderek artıyor

15
Malatya'da bir genç 7. kattan kendini attı

Malatya'da bir genç 7. kattan kendini attı

3
Sanatçı Haldun Ergüvenç hayatını kaybetti

Sanatçı Haldun Ergüvenç hayatını kaybetti

1
Doğum yapan köpeğe yardıma koştular

Doğum yapan köpeğe yardıma koştular

10
Muğla'da fuhuş çetesine darbe

Muğla'da fuhuş çetesine darbe

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir