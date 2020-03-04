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Ankara'da bir aracın çarptığı otomobil şantiyeye uçtu

Ankara’da, bir otomobilin şantiye çukuruna düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Kazaya sebebiyet veren sürücü olay yerinden kaçtı.

İHA | 04.03.2020 - 02:40..
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Ankara’nın Sincan ilçesinde, 06 BKZ 963 plakalı otomobilin sürücü Cihan K., Ayaş yolu üzerinde seyir halindeyken, kırmızı ışıkta çıkış yaptığı iddia edilen 06 BUM 812 plakalı araç arkadan çarptı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Çarpmanın etkisiyle Cihan K. direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobildeki 2 kişiyle birlikte şantiyeye çukuruna düştü. Kazaya sebebiyet veren 06 BUM 812 plakalı otomobil sürücüsü olay yerinden süratle uzaklaştı. Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

"KIRMIZI IŞIK İHLALİ YAPAN OTOMOBİL ÇARPTI"

Olayın görgü şahitlerinden olan bir sürücü, “Kavşaktan kırmızı ışık ihlali yapan bir otomobil, Ankara-Ayaş yolu üzerinden gelen araca çarptı. Araç buraya düştü. Yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdılar” dedi.

Ankara'da bir aracın çarptığı otomobil şantiyeye uçtu

Ankara'da bir aracın çarptığı otomobil şantiyeye uçtu

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