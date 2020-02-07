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Ankara'da bir baba kızını öldürdü

Ankara'da bir baba kızını, erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği için öldürüp yol kenarına attı.

DHA | 07.02.2020 - 05:17..
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Dün akşam saatlerinde Ankara'nın Çubuk ilçesi Kargın Mahallesi'nde yol kenarında kar üzerinde hareketsiz yatan Şeyma Yıldız'ı görenler, polise ihbarda bulundu.

TABANCAYLA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yıldız'ın tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Şeyma Yıldız'ın cansız bedeni incelemelerin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

BABA TESLİM OLDU

Öte yandan, genç kızın babası H.Yıldız, olayın ortaya çıkmasından bir süre sonra Çubuk Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu. H.Yıldız'ın, kızını bir erkekle ilişkisi olduğunu öğrenmesi üzerine öldürdüğü iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ankara'da bir baba kızını öldürdü

Ankara'da bir baba kızını öldürdü

Ankara'da bir baba kızını öldürdü

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