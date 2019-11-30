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Ankara'da bir boş arazide erkek cesedi bulundu

Yenimahalle ilçesinde, silah sesleri duyan vatandaşların güvenlik güçlerine haber vermesi üzerine boş arazide bir erkek cesedi bulunduğu bildirildi.

İHA | 30.11.2019 - 09:04..
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Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Yakacık semtine bağlı Kuzey Yıldızı Mahallesi 3610. Cadde üzerinde boş bir arazide, 3 el silah sesi duyuldu.

Sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Jandarma ekipleri, 55 yaşındaki İzzet Kaplan’ı boş arazide kanlar içerisinde yatarken buldu.

Jandarma ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Ankara'da bir boş arazide erkek cesedi bulundu VİDEO


KATİL OLAY YERİNDEN KAÇTI

İzzet Kaplan’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp morguna kaldırılırken, cinayet şüphelisi için yakalama çalışması başlatıldı. Kaplan’ı öldürerek kaçan katil zanlısının kimliği henüz tespit edilemedi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Ankara'da bir boş arazide erkek cesedi bulundu

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