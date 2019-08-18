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Ankara'da bir cani sokak köpeğini tekmeledi

Ankara'da kimliği belirsiz kişi, yanındaki süs köpeği ile dalaşan sokak köpeğine tekme attı. Köpek, yol kenarına uçarak, park halindeki otomobil ile kaldırımın arasına düştü.

DHA | 18.08.2019 - 14:24..
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Ankara'nın Gölbaşı ilçesine bağlı Seğmenler Mahallesi Karanfil Sokak'ta kaldırımda yürüyen 2 kişinin yanında bulunan süs köpeği ile sokak köpeği dalaştı.

Bunun üzerine ikilinin yaklaştığı köpekler, birbirinden ayrıldı.

TEKMELEMESİ İLE UÇTU

Süs köpeği ikilinin yanına gelirken, sokak köpeği de peşinden gitti. Bunu gören kimliği belirsiz kişilerden biri, sokak köpeğine tekme attı. Köpek, yol kenarına uçarak, park halindeki otomobil ile kaldırımın arasına düştü.

Ankara'da bir cani sokak köpeğini tekmeledi VİDEO

MARKET ÇALIŞANLARI FARK ETTİ

Tekme atan kişi ise yerde yatan köpeğin başında bir süre bekledikten sonra ayrıldı. Olayı fark eden market çalışanları, dışarı çıkarak, hareketsiz yatan köpeğin yanına gitti. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası köpeğin, kontrol için veterinere götürüldüğü öğrenildi.

Olayın görüntüsü sosyal medyada paylaşılırken, köpeğe tekme atan kişiye tepki gösterildi.

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