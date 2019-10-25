taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7663
Euro
6.4064
Altın
1501.62
Borsa
100345.64
Gram Altın
278.248
Bitcoin
43151.25

Ankara'da bir kişi bıçakla amcasını yaraladı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde eğlence mekanı çıkışında, bir kişi tartışığını amcasını bıçakladı.

İHA | 25.10.2019 - 04:24..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Ahmet Ç. saat 02.30 sularında Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılay Mahallesi Menekşe-2 Sokak’taki bir eğlence mekanındaki dayısının yanına 2 arkadaşı ile birlikte geldi.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Ahmet Ç., mekanda bulunan amcası Mustafa Ç. ile kısa bir süre konuştu. Daha sonra amcasını dışarıya çağıran Ahmet Ç., iddiaya göre Mustafa Ç. ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine cebinden çıkardığı bıçakla amcasını defalarca kez bacağı, kolu ve böbrek kısmından yaralayan Ahmet Ç., yanında bulunan 2 arkadaşı ile birlikte kaçtı.

Ankara'da bir kişi bıçakla amcasını yaraladı


ŞÜPHELİ VE 2 ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Eğlence mekanının çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralı, ambulans ile Ankara Üniversitesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan polis ekipleri, kaçan Ahmet Ç. ve 2 arkadaşını yakalayarak gözaltına alarak olaya ilişkin inceleme başlattı.

Ankara'da bir kişi bıçakla amcasını yaraladı


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çiftlik Bank'tan sonra Kazbank çıktı

Çiftlik Bank'tan sonra Kazbank çıktı

189
ABD'de Demoktratların seçimini Joe Biden önde götürüyor

ABD'de Demoktratların seçimini Joe Biden önde götürüyor

15
5 metrelik duvardan spor amaçlı atlamış

5 metrelik duvardan spor amaçlı atlamış

73
Safra ameliyatında sargı bezi unutulunca 9 ay sonra öldü

Safra ameliyatında sargı bezi unutulunca 9 ay sonra öldü

11
Tunceli'de kayıp çoban, eşeğiyle beraber ölü bulundu

Tunceli'de kayıp çoban, eşeğiyle beraber ölü bulundu

0
Adapazarı'nda otomobil aydınlatma direğine çarptı

Adapazarı'nda otomobil aydınlatma direğine çarptı

1
İzmir'de kaçak mallara operasyon düzenlendi

İzmir'de kaçak mallara operasyon düzenlendi

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir