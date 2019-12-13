Ankara'da bir kişi döner bıçağıyla başından yaralandı

Ayhan A, Ankara’nın Altındağ ilçesi Hacı Bayram Veli Mahallesi Bentderesi Caddesi üzerinde bulunan bir lastikçiye gece geç saatlerde geldi.

DÖNER BIÇAĞI İLE BAŞINDAN YARALANDI

Bir süre orada vakit geçiren Ayhan A., lastikçide çalışan ve daha önce husumetli olduğu Ceyhan E. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine yaşanan arbedede Ceyhan E., Ayhan A.’yı döner bıçağı ile başından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi, Ceyhan E.’yi suç aleti ile birlikte gözaltına alırken sağlık ekipleri ise yaralıya ilk müdahalesini olay yerinde yaptı.

"EVLİSİN BARKLISIN BENİMLE UĞRAŞMA"

Öte yandan, kanlar içerisinde kalan Ayhan E., ambulans beklediği sırada kendisini yaralayan Ceyhan E.’ye isyan etti. Lastikçi dükkanının vergi levhasının olmadığını ileri süren yaralı, şüpheli Ceyhan A.’ya “Evlisin barklısın. Ben evli değilim benimle uğraşma” dedi.

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YARALININ SÜREKLİ RAHATSIZLIK VERDİĞİNİ BELİRTTİ

Şüpheli Ceyhan A. ise polise verdiği ifadesinde yaralının sürekli dükkanlarına gelip kendisini rahatsız ettiğini ve daha fazla dayanamayarak yaraladığını belirtti.

Yaralı, daha sonra ambulans ile Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.