taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7811
Euro
6.4608
Altın
1469.43
Borsa
110114.66
Gram Altın
273.024
Bitcoin
41709.95

Ankara'da bir kişi döner bıçağıyla başından yaralandı

Ankara’da tartıştığı kişi tarafından döner bıçağıyla başından yaralanan şahıs, saldırgana isyan etti.

İHA | 13.12.2019 - 06:01..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Ayhan A, Ankara’nın Altındağ ilçesi Hacı Bayram Veli Mahallesi Bentderesi Caddesi üzerinde bulunan bir lastikçiye gece geç saatlerde geldi.

DÖNER BIÇAĞI İLE BAŞINDAN YARALANDI

Bir süre orada vakit geçiren Ayhan A., lastikçide çalışan ve daha önce husumetli olduğu Ceyhan E. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine yaşanan arbedede Ceyhan E., Ayhan A.’yı döner bıçağı ile başından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi, Ceyhan E.’yi suç aleti ile birlikte gözaltına alırken sağlık ekipleri ise yaralıya ilk müdahalesini olay yerinde yaptı.

Ankara'da bir kişi döner bıçağıyla başından yaralandı

"EVLİSİN BARKLISIN BENİMLE UĞRAŞMA"

Öte yandan, kanlar içerisinde kalan Ayhan E., ambulans beklediği sırada kendisini yaralayan Ceyhan E.’ye isyan etti. Lastikçi dükkanının vergi levhasının olmadığını ileri süren yaralı, şüpheli Ceyhan A.’ya “Evlisin barklısın. Ben evli değilim benimle uğraşma” dedi.

Başkent’te başından döner bıçağı ile yaralanan şahıs isyan etti VİDEO

YARALININ SÜREKLİ RAHATSIZLIK VERDİĞİNİ BELİRTTİ

Şüpheli Ceyhan A. ise polise verdiği ifadesinde yaralının sürekli dükkanlarına gelip kendisini rahatsız ettiğini ve daha fazla dayanamayarak yaraladığını belirtti.

Yaralı, daha sonra ambulans ile Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Ankara'da bir kişi döner bıçağıyla başından yaralandı

Ankara'da bir kişi döner bıçağıyla başından yaralandı

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başakşehir Avrupa'da tur atladı

Başakşehir Avrupa'da tur atladı

273
Beşiktaş Avrupa'ya yenilgi ile veda etti

Beşiktaş Avrupa'ya yenilgi ile veda etti

81
Anadolu Efes deplasmanda Fenerbahçe'yi mağlup etti

Anadolu Efes deplasmanda Fenerbahçe'yi mağlup etti

17
Kahramanmaraş'taki bakımevinde yaşlılara kötü muamele

Kahramanmaraş'taki bakımevinde yaşlılara kötü muamele

53
İngiltere'de Boris Johnson seçimin galibi oldu

İngiltere'de Boris Johnson seçimin galibi oldu

8
Bolivya ABD ve İsrail vatandaşlarına vizeyi kaldırdı

Bolivya ABD ve İsrail vatandaşlarına vizeyi kaldırdı

11
Trabzonspor Avrupa'ya 1 puanla veda etti

Trabzonspor Avrupa'ya 1 puanla veda etti

21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir